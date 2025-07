Roma identificata donna trovata morta al Mandrione | è Emanuela Ruggeri

Si chiamava Emanuela Ruggeri ed aveva 32 anni, la donna trovata morta ieri sera a Roma, all’altezza del civico 385 di via del Mandrione. La 32enne era scomparsa dal 14 luglio, e la madre aveva lanciato un appello online. Il cadavere, secondo il medico legale il corpo non presentava segni di violenza e la morte risaliva ad alcuni giorni prima. Le indagini, coordinate dalle procura della Repubblica di Roma, sono state delegate alla polizia. Ancora poco chiare le cause della morte. Domenica la macabra scoperta da parte di un passante. Il cadavere della donna, in avanzato stato di decomposizione, era stato ritrovato nella giornata di domenicaall’altezza del numero civico 385 di via del Mandrione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, identificata donna trovata morta al Mandrione: è Emanuela Ruggeri

