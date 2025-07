roma grave incidente sulla tangenziale uomo in codice rosso

Grave incidente stradale nella serata di oggi, 21 luglio, sulla Circonvallazione Tiburtina, nei pressi dello svincolo per l'autostrada A24. Un uomo alla guida di uno scooter ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere con violenza contro un cordolo del marciapiede. Il centauro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Umberto I: le sue condizioni sono gravissime. Il violento impatto si è verificato intorno alle 20, all'altezza del tronchetto laterale che immette verso la Roma-L'Aquila. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter, che procedeva presumibilmente a velocità sostenuta, avrebbe sbandato per poi schiantarsi contro il marciapiede. 🔗 Leggi su Iltempo.it

