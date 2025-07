Roma ecco Ferguson | tifosi scatenati all' arrivo a Ciampino

Evan Ferguson, il secondo acquisto della Roma, è sbarcato ieri sera a Ciampino. L’arrivo dell’attaccante è stato accolto da circa ottanta tifosi della Roma: tra cori ed entusiasmo, l’irlandese si è concesso a selfie ed autografi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, ecco Ferguson: tifosi scatenati all'arrivo a Ciampino

In questa notizia si parla di: roma - ferguson - tifosi - arrivo

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Roma, Ferguson apre al trasferimento: trattativa in corso col Brighton - La Roma continua a lavorare per rinforzare l’attacco dopo le partenze di Abraham e Shomurodov. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso sta portando avanti la trattativa con il Brighton per Evan Ferguson, classe 2004.

Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì - La Roma accelera. Il mercato giallorosso entra in una fase calda, con il club impegnato su più tavoli per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi.

Presenti una settantina di tifosi a Ciampino per l’arrivo di #Ferguson #ASRoma Vai su X

Evan Ferguson dovrebbe sbarcare in serata a Roma, sponda giallorossa, secondo Alfredo Pedullà La nuova squadra di Gasperini sta per mettere a segno il secondo colpo dopo l'arrivo nella giornata di ieri di Neil El Aynaoui Ferguson, attaccante irlande Vai su Facebook

Roma, ecco Ferguson: tifosi scatenati all'arrivo a Ciampino; Evan Ferguson arriva a Roma: i tifosi giallorossi lo accolgono all'aeroporto di Ciampino; Roma, Ferguson è arrivato nella Capitale.

Roma, Ferguson è arrivato in città: l'accoglienza dei tifosi - Evan Ferguson è appena atterrato a Ciampino, l'attaccante sarà un nuovo giocatore della Roma. Come scrive sport.sky.it

La Roma accelera sul mercato: Ferguson sbarca a Ciampino, domani tocca a Wesley - Mentre il sole calava su Ciampino , ieri sera, Evan Ferguson – attaccante irlandese del Brighton – ha messo piede nella capitale, accolto da un centinaio di tifosi che, tra cori e applausi, hanno tras ... Riporta informazione.it