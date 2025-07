Ritiro Inter mercoledì il rientro di 4 infortunati | c’è anche Bonny che brucia le tappe!

Le ultime sul gruppo a disposizione di Chivu. La rosa dell’ Inter si prepara a ritrovare alcuni elementi chiave in vista dell’inizio della stagione 20252026. Dopo l’uscita anticipata dal Mondiale per Club, diversi giocatori stanno per fare ritorno ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti con il gruppo. Tra questi ci sono Benjamin Pavard, difensore francese classe 1996, il centrale tedesco Yann Bisseck, il centrocampista turco Hakan Calhanoglu e il neoacquisto Piotr Zielinski, ex Napoli. Come riferito da Sky Sport, i quattro calciatori saranno sottoposti a controlli medici nella giornata di mercoledì 23 luglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

