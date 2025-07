Ritiro Inter due tappe | in 4 anticipano al 23! Fissato test in famiglia

Il ritiro dell’Inter inizierà ufficialmente il 26 luglio, sabato, ma quattro giocatori rientreranno prima, ossia il 23. Prima delle tre amichevoli già ufficializzate ( vedi comunicato ), ci sarà un test in famiglia. PRE-RITIRO – Cresce l’attesa per l’avvio della stagione dell’Inter, che partirà ufficialmente il 26 agosto. Ma prima di quella data, ci sarà un primo step, ossia quello in data 23 luglio. Tra due giorni, infatti, i quattro infortunati nerazzurri, ossia Yann-Aurel Bisseck, Benjamin Pavard, Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu, sono attesi a Milano per capire l’andamento dei propri problemi fisici. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ritiro Inter, due tappe: in 4 anticipano al 23! Fissato test in famiglia

In questa notizia si parla di: ritiro - inter - test - tappe

Inter-Barcellona, Pavard lascia il ritiro. La decisione di Inzaghi! – Sky - Inter-Barcellona si disputerà domani 6 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Benjamin Pavard.

Salta Inter-Barcellona: ha lasciato il ritiro, non ce l’ha fatta - Brutta notizia per i nerazzurri che non potranno contare sul giocatore. Non sarà convocato: l’indizio non lascia alcun dubbio Ha lasciato il ritiro dell’Inter.

Inter Barcellona, il retroscena da Appiano Gentile: ecco com’è il clima all’interno del ritiro - di Redazione Inter Barcellona, il retroscena da Appiano Gentile: ecco com’è il clima all’interno del ritiro.

Dal rientro dalle vacanze, al messaggio di un amico: le tappe del ritorno in campo di Bremer; Inter, si pensa già alla prossima stagione: una data per il ritiro – CdS; Inter, Chivu pianifica il ritiro: già due amichevoli in programma – CdS.

Inter, si riparte mercoledì: le tappe del ritiro ad Appiano. Tre le amichevoli già fissate - La stagione dell'Inter ripartirà mercoledì col rientro dei giocatori che hanno lasciato prima il Mondiale negli Usa ... Secondo fcinter1908.it

Inter, Chivu pianifica il ritiro: già due amichevoli in programma – CdS - L’Inter, sotto la guida del nuovo tecnico Cristian Chivu, ha cominciato a definire nei dettagli l’estate - Segnala inter-news.it