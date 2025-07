Ricatta ragazzo con video hot va a processo per tentata estorsione

Sesso virtuale in chat, attraverso un video, poi il ricatto. Questo √® quanto avrebbe subito un ragazzo di 25 anni di Pagani, che un paio d'anni fa denunci√≤ una ragazza africana, conosciuta attraverso i social. La giovane - racconta Il Mattino -¬†pretese 1500 euro per non diffondere un video. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

