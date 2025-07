Regionali in Campania Schlein e De Luca da Conte | via veti sulla corsa di Fico

Giuseppe Conte ha sbloccato la partita incontrando De Luca mercoledì scorso. E Giuseppe Conte l?ha praticamente chiusa ieri. Elly Schlein e Vincenzo De Luca sono andati ieri sera dal. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali in Campania, Schlein e De Luca da Conte: via veti sulla corsa di Fico

Regionali 2025, Conte (M5S): "Il dopo De Luca? Lo scelgano i territori, non una sola persona" - “Il presidente della Campania dice che non ci saranno dei ciucci a governare la Regione dopo di lui e che non verrà deciso a Roma chi sarà il suo successore? È assolutamente corretto che siano i territori a scegliere i migliori interpreti dopo aver condiviso un programma".

De Luca: «Bravura e capacità di Conte, nessuno avrebbe immaginato il Napoli come principale aspirante alla vittoria finale» - In attesa dell’esito di Napoli -Cagliari, la sfida finale decreterà il vincitore dello scudetto, che potrebbe il Napoli, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha affrontato il tema nella sua consueta diretta Facebook.

Caso Paragon, Luca Casarini: «Conte mi ha spiato dal 2019? Chieda scusa e ammetta l’errore» - «Quando ho saputo che Giuseppe Conte aveva disposto la nostra sorveglianza usando i servizi segreti fin dal 2019, ammetto che mi e’ dispiaciuto».

Accordo fatto, pace raggiunta. Schlein - De Luca, c’è l’intesa sulle regionali. Nessuno strappo, in Campania, nel centrosinistra, si andrà tutti insieme. Il governatore uscente incassa la sua rivincita e porta a casa il risultato. Già l’ex premier Conte gli aveva teso Vai su Facebook

Regionali Toscana, Schlein sbaglia a seguire Conte e De Luca: primarie per scegliere Giani o Fossi di @MarcoMa53035521 Vai su X

