recensione di underdogs la miniserie avvincente di national geographic

una nuova prospettiva sui protagonisti meno noti del mondo animale. Dal 16 giugno, su Disney+, è disponibile “Underdogs”, una miniserie in cinque episodi che rivoluziona il tradizionale approccio ai documentari naturalistici. La produzione si distingue per il suo stile innovativo, che mette in risalto le storie di creature spesso trascurate o poco conosciute, attraverso un tono ironico e sorprendente. La narrazione coinvolgente è affidata a Ryan Reynolds, noto per il suo ruolo iconico in “ Deadpool ”, che con la sua voce dà vita a un racconto brillante e accessibile, capace di catturare sia appassionati di natura sia spettatori meno esperti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

