I Gira e Rigira, trio di giovani amici di Prato formato da Naischel, Francesco e Ruben, stanno dominando Reazione a Catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Nella puntata del 19 luglio 2025, i tre hanno conquistato nuovamente il titolo di campioni, riuscendo per la prima volta a completare con successo L’Ultima Catena. Tuttavia, il premio vinto è stato modesto, suscitando tra i fan un misto di entusiasmo e delusione. Non nuovi al programma, i Gira e Rigira avevano già partecipato nel 2023 come I Nini di Nonno con Marco Liorni. La loro bravura e affiatamento li rendono tra i campioni più discussi della stagione, ma il pubblico è diviso: molti li sostengono, mentre altri, sui social, criticano le loro strategie di gioco, soprattutto nell’Ultima Catena, giudicata da alcuni troppo difficile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a catena, bufera su Gira e Rigira: "Si incartano"

Reazione a catena, il trionfo dei Gira e Rigira è un caso: "Fate un'inchiesta parlamentare" - Oggi, sabato 19 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Caten a, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Reazione a Catena 19 luglio 2025: i Gira e Rigira vincono 2mila euro - Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 18 luglio 2025. Il gioco di Rai1, anche

Nella puntata del 19 luglio 2025 di Reazione a Catena, i Gira e Rigira hanno portato a casa la loro prima vittoria. Leggi di più: https://www.ilsipontino.net/reazione-a-catena-esplode-la-polemica-per-i-gira-e-rigira/ Vai su Facebook

All’intesa vincente di #reazioneacatena i Gira e Rigira fissano il nuovo record stagionale, 19 punti. Non bastano quindi 14 punti ai Venticelli che comunque segnano il punteggio più alto per una squadra eliminata in questa stagione Vai su X

A Reazione a Catena i 'Gira e rigira' spiazzano Insegno: vincita da capogiro tra gaffe e sospetti sui social - Nella puntata del 20 luglio, i 'Gira e Rigira' rischiano grosso nell'Intesa Vincente ma poi raddrizzano il tiro e vincono un montepremi da urlo: cosa è successo ... libero.it scrive

Reazione a Catena, esplode la polemica per i Gira e Rigira - Nella puntata del 19 luglio 2025 di Reazione a Catena, i Gira e Rigira hanno portato a casa la loro prima vittoria. Da ilsipontino.net