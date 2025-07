Raoul Bova ha tradito Rocio Munoz Morales per tre anni? La notizia bomba | ecco la tentatrice

Una clamorosa indiscrezione scuote il mondo del gossip e mette sotto i riflettori una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, insieme da oltre un decennio e genitori di due bambine, sarebbero arrivati al capolinea. Ma la fine della loro storia non sarebbe l’unico colpo di scena: secondo Fabrizio Corona, dietro la rottura ci sarebbe un tradimento durato ben tre anni con una misteriosa “tentatrice”. Una rivelazione che ha acceso un acceso dibattito sui social e alimentato la curiosità dei fan. Fabrizio Corona vuota il sacco: Raoul Bova ha tradito Rocio Munoz Morales?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Raoul Bova ha tradito Rocio Munoz Morales per tre anni? La notizia bomba: ecco la “tentatrice”

