Raid russo sull’Ucraina | un morto e sei feriti a Kiev droni ucraini su Mosca e Rostov

Missili Kalibr e Kinzhal piovono sulla capitale ucraina, colpiti edifici civili e infrastrutture. Kiev, 21 luglio 2025 – Sale a sei il numero dei feriti nell’attacco aereo combinato lanciato la notte scorsa dalla Russia contro l’Ucraina. Le forze russe hanno impiegato droni e missili di vario tipo, colpendo numerose regioni ucraine, tra cui la capitale Kiev, dove una persona ha perso la vita e altre sei – tra cui una ragazza di 15 anni – sono rimaste ferite. Secondo quanto riferito dalla polizia della capitale su Telegram, riportato da RBC-Ucraina, i feriti sono cinque adulti tra i 36 e i 55 anni, oltre a una minorenne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

