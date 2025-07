Ragazza modenese di 19 anni muore mentre fa il bagno in Puglia

Modena, 21 luglio 2025 – Una ragazza di 19 anni, di Modena, ha perso la vita nel tardo pomeriggio a causa di un malore mentre insieme ai genitori stava facendo il bagno nello specchio d'acqua antistante un camping della zona di Torre San Giovanni a marina di Ugento (in provincia di Lecce), dove era ospite. La turista 19enne ha avvertito un malore in acqua perdendo i sensi. Soccorsa dai bagnini la giovane è stata portata a riva ma ogni tentativo di rianimarla da parte dei soccorritori è stato vano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Ugento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazza modenese di 19 anni muore mentre fa il bagno in Puglia

