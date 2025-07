Quindicenne in bicicletta investito da un furgone | è in gravi condizioni

Incidente stradale a Crevalcore, nella frazione di Ronchi, dove un 15enne in bicicletta è stato travolto da un furgone. Le dinamiche del fatto sono ancora al vaglio dei carabinieri di Crevalcore, intervenuti sul luogo dell’incidente che è avvenuto dopo le dieci di sera di domenica. Il ragazzo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: bicicletta - furgone - quindicenne - investito

Scontro tra furgone e bicicletta in via Vittorio Veneto: ferito un 41enne - Intervento dei soccorsi oggi pomeriggio, alle ore 18:08, in via Vittorio Veneto ad Arezzo per un incidente che ha visto coinvolti un furgone e una bicicletta.

Scontro tra autovettura e bicicletta a Lanciano, ad un incrocio in via del Mare sulla pista ciclabile. A terra il ciclista, è un barista di Lanciano. Vai su Facebook

15enne in bicicletta investito da un furgone nella notte; Ciclista di 30 anni travolto e ucciso da un furgoncino sulla Marosticana; Sangue sulle strade. Travolto da un furgone, muore anziano ciclista.

Investito in bicicletta Grave quindicenne - Il Giorno - 30 a Gallignano da una Citroën condotta da una giovane di 22 anni. Segnala ilgiorno.it

Quindicenne investito in sella alla sua bici su un attraversamento ... - Quindicenne investito in sella alla sua bici su un attraversamento pedonale, il conducente dell'auto non si accorge dell'urto e non si ferma: denunciato. Si legge su ilgazzettino.it