Per la Generazione Z, il cibo non è solo una questione di gusto: è identità , appartenenza, racconto. In un Paese dove 43 milioni di persone usano i social e il 92 per cento dei giovani tra i 15 e i 24 anni li frequenta ogni giorno, è chiaro che anche l’esperienza gastronomica si gioca sempre più online. L’85 per cento degli under 26 scopre nuovi brand attraverso TikTok, Instagram o YouTube. Ma ciò che cercano non è pubblicità : vogliono storie autentiche, linguaggi familiari, contenuti coerenti con i propri valori. Il cibo si trasforma così in strumento culturale, capace di parlare di sostenibilità , inclusione, benessere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quando il cibo diventa linguaggio (sui social)