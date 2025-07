Pubill Juventus | destino quasi tracciato per l’esterno spagnolo Dove giocherà l’obiettivo bianconero con tutta probabilità nella prossima stagione

Pubill Juventus: è stato definito il futuro dell’esterno dell’Almeria. Dove giocherà nella prossima stagione, tutti i dettagli. Sfumato un altro importante obiettivo di mercato per i club italiani. Marc Pubill, talentuoso terzino destro spagnolo dell’Almería, è a un passo dal trasferirsi in Premier League. Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Wolverhampton ha sferrato l’attacco decisivo e l’accordo per portare il giocatore in Inghilterra è ormai molto vicino, con le firme previste nei prossimi giorni. Una beffa, soprattutto per il Milan, che per settimane era sembrato in pole position. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pubill Juventus: destino (quasi) tracciato per l’esterno spagnolo. Dove giocherà l’obiettivo bianconero con tutta probabilità nella prossima stagione

In questa notizia si parla di: pubill - juventus - esterno - spagnolo

Calciomercato Milan, la Juventus punta Pubill: ma ha scelto i rossoneri - Calciomercato Milan: sfida con Wolverhampton e Juventus per Marc Pubill. I rossoneri hanno già un accordo col terzino, oggi giornata decisiva

Juventus, si punta su Sancho, il Milan su Pubill - La Juventus accelera per Jadon Sancho, esterno del Manchester United, con un accordo già trovato per un contratto quadriennale da 6 milioni più bonus.

Pubill Juventus, il Milan frena e vuole prima chiudere per questo giocatore. Opportunità per i bianconeri? Le ultimissime novità - di Redazione JuventusNews24 Pubill Juventus, il Milan frena e vuole prima chiudere per questo giocatore: ci sono importanti novità sul terzino.

Il centrocampista è in rottura netta col Bruges. Esterni: la distanza col Brighton si riduce per l'ecuadoriano, e la trattativa con l'Almeria per lo spagnolo entra nel vivo ? Vai su Facebook

#Pubill aspetta quel club Tutti gli aggiornamenti Vai su X

Il Wolverhampton supera Milan e Juventus per Marc Pubill: i rossoneri hanno mollato la presa; Juventus alla ricerca di rinforzi per la fascia destra: valutati Lucas Vazquez e Marc Pubill; Juventus: idee low-cost e prospetti per per le fasce.

Pubill Juve: strada spianata per l’esterno dell’Almeria? Questo club sta frenando tutto, potrebbe saltare la trattativa. Cosa sta succedendo - Pubill Juve: questa rivale dei bianconeri sta frenando l’operazione, potrebbe saltare la trattativa. Riporta juventusnews24.com

Pubill, settimana decisiva: vuole il Milan, ma ci sono altre cinque offerte | CM.IT - Il laterale vuole il Milan, ma non mancano le offerte dall'estero. Come scrive calciomercato.it