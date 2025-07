Pronostico Pafos-Maccabi Tel Aviv | in Europa sono ancora imbattuti

Pafos-Maccabi Tel Aviv è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca martedì alle 19:00: pronostico. Sia il Pafos che il Maccabi Tel Aviv sono stati inseriti nel percorso Campioni, riservato a quei club che hanno vinto i rispettivi campionati nella scorsa stagione. Entrambi entrano in gioco nel secondo turno di qualificazione, motivo per cui la sfida di Limassol, a Cipro, rappresenterà il debutto nei preliminari della manifestazione più importante e prestigiosa d’Europa. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

