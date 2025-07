Promozione Massa Valpiana al via

Dopo la grandissima stagione scorsa, culminata con un terzo posto e i playoff, il Massa Valpiana è già pronto in vista del prossimo torneo di Promozione. La società ha chiamato a raccolta staff e giocatori per un primo incontro. Il presidente Riccardo Berti (nella foto) ha tracciato la rotta. A giugno è entrato in società Enzo Madau, nuovo direttore sportivo, e padre dell'allenatore Manuel Madau, che ha messo a segno subito alcuni innesti. Questi i volti nuovi in vista della stagione 2025-2026: Gabriele Sarzanini, Jacopo Franzoni, Samuele Ferri, Giacomo Pozzobon, Carlo Milano, Edoardo Giannini, Alessio Giusti, Manuel Vanni e Mattia Durante.

In questa notizia si parla di: promozione - valpiana - massa - società

