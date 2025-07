Primavera di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino sarà presentato al TIFF

Sarà presentato in anteprima mondiale al festival canadese il film Primavera, esordio alla regia di Damiano Michieletto, ecco il teaser. Sarà presentato nella sezione Special Presentations al TIFF - Toronto International Film Festival il film Primavera, che rappresenta l'esordio alla regia cinematografica di Damiano Michieletto. Il primo teaser del progetto, tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa, mostra alcune immagini dell'adattamento dell'opera letteria che nel 2009 ha conquistato il Premio Strega. Cosa racconta Primavera Il film Primavera è già stato venduto in 20 paesi in tutto il mondo e uscirà nelle sale italiane il 25 dicembre 2025, grazie a Warner Bros Pictures. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Primavera di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino sarà presentato al TIFF

Primavera: ecco le prime immagini video del film d'esordio di Damiano Michieletto - Damiano Michieletto, uno dei più importanti registi della lirica italiana e mondiale, debutta nel cinema con questo film con Tecla Insolia e Michele Riondino che sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto Intl.

