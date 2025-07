Prende forma la Cremonese da Serie A | Gollini firma come primo portiere Sabato amichevole con il Torino Contatti ravvicinati col Napoli per Cheddira

Gli ultimi tasselli della trattativa sono andati al loro posto e la Cremonese, ventiquattro ore dopo la firma del centrocampista Alberto Grassi, piazza il quinto acquisto di questo mercato estivo. Pierluigi Gollini è il nuovo primo portiere grigiorosso. L'estremo difensore classe 1995 arriva in prestito secco dalla Roma e ora in Lombardia punta a riscattarsi dopo aver vissuto delle ultime annate poco soddisfacenti. Quella che inizia oggi sarĂ un'altra settimana importante per la Cremonese sul mercato. In porta Andrea Fulignati, l'estremo difensore protagonista della promozione in Serie A, è destinato a salutare definitivamente visti anche l'arrivo di Lapo Nava e il ritorno (post lungo infortunio) di Gianluca Saro.

