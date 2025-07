La Premier Padel P1 di Málaga si conclude con una doppietta spagnola da sogno: Bea González, supportata dal calore del pubblico di casa, e la giovanissima Claudia Fernández Sánchez conquistano il trofeo femminile, mentre Arturo Coello e Agustín Tapia confermano il loro dominio nella stagione 2025 con il settimo titolo in bacheca. González-Fernández dominano a Malaga: è il secondo titolo stagionale. Nel tabellone femminile, la coppia formata da González e Fernández ha sbaragliato la concorrenza con un percorso impeccabile, culminato in una netta vittoria per 6-2 6-1 in finale contro Tamara Icardo e Marta Ortega. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Premier Padel Malaga P1: trionfo casalingo per Bea González e Claudia Fernández, settimo titolo stagionale per Coello e Tapia