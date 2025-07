Pollena Trocchia malore in servizio per medico del 118 | muore in ospedale

Il medico della postazione Saut (Servizio di assistenza urgenza territoriale) 118 di Pollena Trocchia, ha accusato un malore mentre era in servizio. Giovanni Di Tuoro, medico della postazione Saut (Servizio di assistenza urgenza territoriale) 118 di Pollena Trocchia, ha accusato un malore mentre era in servizio. Trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, è deceduto . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pollena Trocchia, malore in servizio per medico del 118: muore in ospedale

