Pioggia di droni e missili su Kiev e Leopoli E arriva il ministro francese

Altra notte di attacchi missilistici russi in Ucraina. Droni e missili hanno preso di mira in particolare Kiev e Leopoli, dove i russi hanno colpito un complesso residenziale. L'ennesimo massiccio attacco di missili e droni è ancora in corso. Le forze di Mosca hanno fatto scattare l'operazione nella notte da diverse direzioni inducendo lo Stato Maggiore ucraino a dichiarare l'allerta aerea a Kiev e in tutte le regioni. Nella notte l'attacco su quattro quartieri di Kiev ha causato almeno un morto e due feriti, secondo le autoritĂ locali, che hanno anche segnalato un incendio in un asilo. "Purtroppo abbiamo informazioni su una persona che è morta a seguito dell'attacco", ha dichiarato su Telegram il capo dell'amministrazione militare della cittĂ di Kiev, Tymur Tkachenko, aggiungendo che due persone sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pioggia di droni e missili su Kiev e Leopoli. E arriva il ministro francese

In questa notizia si parla di: kiev - droni - missili - leopoli

Ucraina, al via i 3 giorni di tregua decisi da Putin, Kiev: “Russia ha bombardato Sumy”, Mosca: “Abbattuti 9 droni ucraini” - In questo arco di tempo cesseranno le ostilità : si tratta della seconda volta che accade in quanto Putin aveva annunciato una tregua di 30 ore per Pasqua Al via i 3 giorni di tregua in Ucraina decisi da Putin a fine aprile.

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania - (Adnkronos) – E' in corso un dialogo con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per definire un possibile "mega-accordo" sui droni ad uso militare.

Ultimatum europeo, Putin prende tempo e rilancia: «Pronti a trattare direttamente con Kiev dal 15 maggio» | Droni russi sulla città - Le ultime parole di Putin sugli alleati di Kiev sono un evidente sfregio ai suoi colleghi europei che ieri hanno elaborato la richiesta di tregua.

#Attualità #adnkronos #ultimora Ucraina, da Kiev a Leopoli pioggia di droni e missili russi: 2 morti: #ILMONITO (Adnkronos) – Un massiccio attacco della Russia condotto con droni e missili ha colpito nella notte l'Ucraina, con esplosioni registrate L'articolo Ucr Vai su Facebook

Massiccio attacco russo sull'ovest Ucraina,esplosioni da Kiev a Leopoli.Polonia schiera i caccia. Nella notte Mosca ha colpito con droni e missili molte regioni del paese. Polonia e alleati hanno fatto decollare i jet per garantire la sicurezza nelle aree confinanti Vai su X

Ucraina, stato di allerta a Kiev: in corso massicci bombardamenti con droni e missili russi - Aumento dei bombardamenti e appello alla pace: Kiev sotto assedio mentre Zelensky spinge per il cessate il fuoco. Scrive notizie.it

Ucraina, attacchi russi nella notte: droni e missili colpiscono Kiev e Leopoli - Droni e missili hanno colpito in particolare Kiev e Leopoli, dove i russi hanno colpito un complesso residenziale. Segnala italpress.com