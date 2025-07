Pike e la sua fidanzata | un legame simile a Strange New Worlds

La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds prosegue con sviluppi significativi riguardanti i personaggi principali e le loro vicende. In particolare, l’attenzione si concentra sulla condizione di Capitano Marie Batel, il suo stato di salute dopo aver affrontato una grave infezione e le implicazioni del suo futuro all’interno della serie. situazione di marie batel dopo l’infezione da gorn. la condizione attuale di batel e i rischi futuri. Nel secondo episodio della stagione, ambientato a tre mesi dall’episodio precedente, Capitano Batel si trova a vivere a bordo dell’USS Enterprise insieme al Capitano Pike. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pike e la sua fidanzata: un legame simile a Strange New Worlds

