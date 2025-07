Piedimonte Matese Buompane | Iannotta non rappresenta i 5 Stelle

Tempo di lettura: 2 minuti “ Il Coordinamento Provinciale – Caserta M5S ha rilevato che nella giornata di venerdì 18 luglio 2025, il Dott. Emilio Iannotta, dalle sui pagine social si qualificava “Consigliere Comunale di Maggioranza MoVimento 5 Stelle” nell’Amministrazione Comunale di Piedimonte Matese (CE). Mi trovo costretto, dopo aver provato invano a chiedere una rettifica al diretto interessato, a chiarire che il Dott. Emilio Iannotta non rappresenta il M5S nell’Amministrazione di Piedimonte Matese” – così Giuseppe Buompane, Coordinatore Provinciale – Caserta del M5S. “ Ad onor del vero, nelle scorse settimane lo stesso Iannotta, semplice iscritto al M5S, eletto in una lista civica a sostegno del Sindaco Civitillo, ha avanzato richiesta di riconoscimento quale Portavoce Comunale M5S, ma allo stato attuale tale richiesta è in fase istruttoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piedimonte Matese, Buompane: “Iannotta non rappresenta i 5 Stelle”

In questa notizia si parla di: iannotta - piedimonte - matese - stelle

CHIUSURA PUNTI NASCITA, UN PEDIATRA CI SCRIVE; Piedimonte Matese, Buompane: Iannotta non rappresenta i 5 Stelle; Piedimonte Matese / Caiazzo / Pietramelara – Ambito Sociale, le bizzarrie di Iannotta: associazioni faranno la vigilia di Natale in comune.

Piedimonte Matese, controllati 322 veicoli: un arresto per stalking - MSN - I carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese hanno effettuato controlli in numerosi comuni dell'area matesina durante i quali hanno arrestato un uomo per stalking, effettuato posti di blocco ... Scrive msn.com

Piedimonte Matese, rapinati e sequestrati in casa: «Venti minuti da ... - Coniugi anziani rapinati e tenuti in ostaggio in casa da malviventi incappucciati con accento straniero. Segnala ilmattino.it