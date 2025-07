Piccoli comuni interni sindaci in rivolta | Ecco il piano del governo che decreta la nostra morte

Nel Piano strategico si certifica la fine dei piccoli comuni “con una struttura demografica compromessa”. I primi cittadini attaccano: “Siamo vivi e pronti a ripopolarci. Servono investimenti sulle nostre idee”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Piccoli comuni interni, sindaci in rivolta: “Ecco il piano del governo che decreta la nostra morte”

Semaforo di Colzate, il piano di Anas in mano ai Comuni. E spunta un’ipotesi di spegnimento - Val Seriana. L’impegno era stato preso e la promessa è stata mantenuta. Venerdì 18 aprile alle 11,30 del mattino Anas ha inviato il protocollo legato alla revisione della viabilità all’incrocio del semaforo di Colzate, sulla Statale 671 della Val Seriana.

Il sindaco Marchionna: "Sul piano della spesa sociale siamo fra i primi Comuni pugliesi" - Il sindaco Giuseppe Marchionna non è intervenuto durante il consiglio comunale monotematico dedicato a Papa Francesco, ma ha rilasciato un'intervista al termine dell'evento istituzionale.

Movida, spiagge e sicurezza sulle strade: scatta il piano estate nei comuni della costa - I sindaci dei comuni costieri riuniti in prefettura per fare il punto sulle strategie legate alla sicurezza per i prossimi estivi.

CITTADINI E SINDACI UNITI CONTRO LA DISCARICA LUTUM È stato appena approvato in consiglio comunale a San Marzano una mozione di contrarietà alla riapertura della discarica Lutum srl, ex Vergine. Dopo Grottaglie anche il consiglio comunale della Vai su Facebook

Unione dei Comuni Amiata grossetana: assegnate le deleghe ai sindaci - Sono state assegnate le deleghe ai sindaci che compongono la Giunta esecutiva: Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora e presidente dell’Unione, terrà le deleghe relative a bilancio, patrimonio e co ... Si legge su grossetonotizie.com