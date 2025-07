Perugia i tempi possono allungarsi L’obiettivo è arrivare alle prime scelte

Obiettivo prime scelte. Quelle individuate da Meluso e Cangelosi. L’allenatore biancorosso e il direttore sportivo del Perugia sono d’accordo sulla linea da seguire. Meglio non affrettare, piuttosto arrivare, quando sarĂ possibile, a quelle che sono state individuate come soluzioni ideali per lo scacchiere del Perugia. L’obiettivo sarebbe quello di chiudere le trattative questa settimana, in tempo per consegnare all’allenatore le pedine mancanti per il rientro in sede della squadra, dopo il ritiro in Argentina. Così che i nuovi arrivati possano lavorare sulle idee dell’allenatore in vista del campionato che prenderĂ il via tra poco piĂą di un mese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

