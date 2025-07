Perché il Ponte sullo Stretto rischia di perdere tutti i finanziamenti Ue e che speranze restano a Salvini

Il Ponte sullo Stretto di Messina, nel nuovo bilancio europeo in vigore dal 2028, non potrĂ ricevere i fondi su cui il ministro Salvini aveva puntato perchĂ© le regole cambieranno. Lo ha confermato la Commissione europea. Restano sul tavolo degli altri finanziamenti Ue, piĂą difficili da ottenere; oppure la strada della spesa militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Avrebbe rivelato gli esiti delle indagini sulla 'ndrangheta". Ecco perchè è indagato il procuratore Michele Prestipino. I fari dell'inchiesta anche sul Ponte sullo Stretto - Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino Giarritta, invitato a comparire a Caltanissetta dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d’ufficio.

Ponte sullo Stretto, l'ad Ciucci: "Massimizzare le ricadute economiche su territorio" - Nel corso di un incontro tra la sindaca di Villa San Giovanni, Giusi Caminiti e l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, tenutosi presso la sede del Comune di Villa San Giovanni è intervenuto, da remoto, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.

L'allarme del Pd: "Ponte sullo Stretto gigantesca operazione opaca che apre le porte alle infiltrazioni mafiose" - “Notizie di questo genere confermano ciò che denunciamo da tempo: il progetto del ponte sullo Stretto è una gigantesca operazione opaca che apre le porte alle infiltrazioni mafiose e al saccheggio del territorio".

