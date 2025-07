Perché ha chiuso Techeteche Top Ten?

Una chiusura con l'amaro in bocca quella di Techeteche Top Ten, ma anche tante incomprensioni tra la Rai, Bianca Guaccero e i giornalisti: l'errore di comunicazione √® stato voluto?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Perch√© ha chiuso Techeteche Top Ten?

In questa notizia si parla di: techeteche - chiuso - proviene - articolo

Addio Techeteche TopTen, lo sfogo di Bianca Guaccero (con annuncio). Andrea Delogu furiosa: "Siete spregevoli‚ÄĚ - Delogu furiosa: 'Spregevoli‚ÄĚ Andrea Delogu attacca gli haters che festeggiano su ‚ÄėX‚Äô la chiusura (forse) anticipata del ... Secondo informazione.it

Techeteche Show dal 25 agosto - RAI Ufficio Stampa - Le puntate di "Techeteche Show" andranno in onda in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 25 agosto per 3 settimane. Si legge su rai.it