Pensioni sale il taglio dell’Irpef nel 2026 Ecco chi ci guadagna

Buone notizie in arrivo: nel 2025 alcune pensioni potrebbero aumentare. Il governo sta valutando un nuovo intervento sull’Irpef, che prevede la riduzione della seconda aliquota fiscale dal 35% al 33%. La misura, se confermata, rientrerà nella riforma fiscale già avviata nel 2023 e interesserà i pensionati con redditi lordi compresi tra 28 e 60mila euro all’anno. Questo intervento comporterebbe un incremento dell’importo netto mensile in busta paga. Nessuna variazione, invece, è prevista per chi percepisce meno di 28mila euro, già tassato con l’aliquota più bassa del 23%. L'incremento previsto. Secondo le prime stime, come riportato da Il Messaggero, l’aumento sarà proporzionato al reddito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pensioni, sale il taglio dell’Irpef nel 2026. Ecco chi ci guadagna

