Pensioni di invalidità devono essere garantite al minimo di 603 euro La sentenza che cambia gli importi

Dal 10 luglio 2025 l’ assegno ordinario di invaliditĂ dev’essere sempre integrato al trattamento minimo mensile pari nell’anno corrente a 603,40 euro mensili. A stabilirlo la Corte Costituzionale con sentenza numero 942025 (scaricala nel box qui sotto), con cui è stata dichiarata l’illegittimitĂ con la Carta fondamentale della cosiddetta Riforma Dini (Legge numero 3351995) nella parte in cui esclude l’adeguamento all’importo minimo degli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo. La Consulta ha posto l’accento sulle peculiaritĂ del sostegno economico riservato a quanti hanno una capacitĂ lavorativa ridotta a meno di un terzo, tali da renderlo meritevole di un trattamento diverso rispetto alle pensioni calcolate interamente con il regime contributivo, come tali escluse dall’integrazione al minimo. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Pensioni di invaliditĂ , devono essere garantite al minimo di 603 euro. La sentenza che cambia gli importi

