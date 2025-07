Pedullà convinto | Marotta ha detto cose molto chiare su Calhanoglu ecco quanto vuole l’Inter C’è una sola strada percorribile per Lookman

PedullĂ convinto: «Marotta ha detto cose molto chiare su Calhanoglu, ecco quanto vuole l’Inter. Per Lookman.». Le parole del noto giornalista. Il mercato Inter continua a essere protagonista, tra operazioni in entrata e possibili cessioni illustri. A fare il punto della situazione è stato Alfredo PedullĂ , giornalista esperto di trattative, nel suo ultimo intervento sul canale YouTube personale. Al centro dell’analisi ci sono le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, che ha commentato pubblicamente il futuro di Hakan Calhanoglu e gli sviluppi sull’asse con l’ Atalanta per Ademola Lookman. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PedullĂ convinto: «Marotta ha detto cose molto chiare su Calhanoglu, ecco quanto vuole l’Inter. C’è una sola strada percorribile per Lookman»

In questa notizia si parla di: inter - convinto - marotta - detto

Luis Henrique Inter, Pedullà convinto: «Ha già sposato il progetto! Ecco cosa serve per prenderlo» - di Redazione Luis Henrique Inter, Pedullà convinto: «Ha già sposato il progetto! Ecco cosa serve per prenderlo».

Bonanni convinto: «L’Inter purtroppo è una delusione, in campionato la vedo complicata al momento» - di Redazione Bonanni, l’ex calciatore ha parlato del prossimo turno di campionato in ottica lotta scudetto: le sue dichiarazioni.

Napoli o Inter, Totti è convinto: “So chi vince lo scudetto” - L’ex capitano della Roma ha espresso la sua opinione convinta sulla corsa allo scudetto durante un’intervista a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio Intervistato nel noto programma che ora va in onda sul Nove, Francesco Totti ha affrontato numerosi temi, toccando anche quelli legati al Napoli.

? Lookman è convinto di meritare l’opportunità di giocare nell’Inter e ora sollecita l’Atalanta ad accettare l’offerta da 40 milioni presentata dal club nerazzurro. Il giocatore attende solo il via libera per il trasferimento. Già un anno fa aveva detto no al PSG Vai su Facebook

Repubblica – Lookman ha comunicato all’Atalanta di volere l’Inter! Marotta convinto che… Vai su X

Repubblica – Lookman ha comunicato all’Atalanta di volere l’Inter! Marotta convinto che…; Inter, Marotta prova a convincere Inzaghi. Anche Fabregas ha dei dubbi; Inter, Luis Henrique ha detto sì! Ora va convinto il Marsiglia: forbice di 10 milioni.

Calhanoglu-Inter, parla Marotta: «Non vorrei che diventasse un caso che non è. Nessuna offerta, lo aspettiamo in ritiro» - Il mercato dell'Inter è in continuo cambiamento, con colpi di scena piuttosto repentini che nelle ultime settimane hanno dato numerosi spunti in vista della prossima stagione. Secondo msn.com

Inter, caso Calhanoglu: Marotta riporta la pace, ma nelle sue parole anche un messaggio al Galatasaray - Il presidente dell'Inter Marotta prova a spegnere le voci sull’interesse del Galatasaray per Calhanoglu, ma al tempo stesso sembra mandare un messaggio ai turchi ... Da sport.virgilio.it