Ancora problemi per Paul Gascoigne. Il 58enne ex Lazio, Newcastle e Tottenham è ricoverato in terapia intensiva dopo un collasso nella sua abitazione a Poole, nell’estremo sud dell’Inghilterra. Come riporta il Sun, un amico – Steve Foster – lo ha trovato in stato di semi-incoscienza nella sua camera da letto nella serata di venerdì 18 luglio portandolo subito in ospedale. Gazza si trova ora presso un’unitĂ di medicina d’urgenza, dove resterĂ alcuni giorni nonostante le sue condizioni siano definite attualmente stabili. «Vuole ringraziare tutti per il sostegno ricevuto finora da tanti vecchi amici che gli augurano il meglio e vogliono vederlo tornare al meglio», ha raccontato Foster al tabloid. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Paura per Gascoigne, ricoverato in terapia intensiva dopo un collasso

