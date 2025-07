Paul Gascoigne l’ex calciatore trovato senza sensi | è in ospedale

Paul Gascoigne, 58enne leggenda del calcio inglese, è stato trasportato d’urgenza in ospedale venerdì sera. Lo riporta “ The Sun ” sul proprio sito Internet. “Gazza” è stato trovato in stato semicosciente nella camera da letto della sua abitazione di Poole, nel Dorset, da un suo amico e assistente personale, Steve Foster, che lo ha immediatamente portato in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni sono ora stabili. Foster ha riferito che Gascoigne intende “ringraziare tutti per il sostegno ricevuto da tanti vecchi amici che gli augurano ogni bene e vogliono vederlo tornare al meglio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Paul Gascoigne, l’ex calciatore trovato senza sensi: è in ospedale

