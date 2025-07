Parthenope fa partire anche i conti della società familiare di Paolo Sorrentino La Numero 10 omaggio a Maradona punta anche al business del metaverso

Grazie ai primi dividendi del successo di Parthenope, il film del 2024 che ha lanciato l’attrice rivelazione Celeste Dalla Porta, ha iniziato a decollare anche la media factory familiare aperta da Paolo Sorrentino alla fine della primavera del 2023. Si chiama Numero 10, con chiaro riferimento a , l’idolo calcistico del regista napoletano, e riunisce nel capitale tutta la famiglia Sorrentino. Il regista, che ne è anche amministratore unico, ha la quota di maggioranza del 60%, la moglie Daniela D’Antonio ne ha il 30%, mentre il restante 10 per cento è diviso in parti eguali (5 per cento a testa) fra la figlia acquisita Anna Fantini e il figlio Carlo Sorrentino. 🔗 Leggi su Open.online