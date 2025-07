Parma sperona la Polizia e fugge a piedi dopo un inseguimento folle | era su un’auto rubata poche ore prima

Arrestato a Parma un trentenne dopo un inseguimento notturno: resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione le accuse.

Vede la polizia e scappa a bordo di un'auto rubata: rocambolesco inseguimento da via Trento al centro - E' successo tutto in piena notte, intorno alle 2 della mattina: transitando in via Trento e svoltando poi in via Palermo, una volante ha notato un’auto ferma al lato della strada con il motore acceso. Secondo gazzettadiparma.it