Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sposano | la proposta a sorpresa conquista i social

Raoul Bellanova ha chiesto a Paola Di Benedetto di sposarlo: è ufficiale. La risposta? “Mille volte sì”. Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova presto si sposeranno: l’annuncio arriva via social e ha conquistato migliaia di fan. La showgirl e conduttrice ha condiviso su Instagram lo scatto dell’anello di fidanzamento con una dedica piena di amore e gratitudine. Com’è arrivata la proposta di matrimonio. Dopo due anni d’amore, Bellanova ha sorpreso Paola con un’intima proposta di matrimonio, suggellata da un brillante mozzafiato. La coppia, riservata ma molto amata dal pubblico, ha ricevuto messaggi d’auguri da amici, tifosi e volti noti dello spettacolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sposano: la proposta a sorpresa conquista i social

