Palhinha Inter si complica la pista per il portoghese | si inserisce una big europea che può sfruttare una corsia preferenziale!

Ecco quale. Il nome di Joao Palhinha, centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco, continua a circolare con insistenza in ottica mercato. Accostato nei giorni scorsi al mercato Inter, il mediano portoghese è finito ora anche nel mirino del Tottenham, pronto a inserirsi nella corsa per il suo cartellino. A rilanciare la notizia è il giornalista tedesco Christian Falk, secondo cui i bavaresi avrebbero aperto alla cessione dell’ex Fulham. Il centrocampista, noto per le sue qualitĂ fisiche e la capacitĂ di rompere il gioco avversario, era stato giĂ cercato dall’Arsenal prima dell’inizio del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com

