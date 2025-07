Osimhen-Galatasaray contratto non ancora firmato

Presto Victor Osimhen sarĂ un nuovo calciatore del Galatasaray. Gli annunci sono arrivati ormai da ore ma manca ancora quello ufficiale del club turco e del Napoli. Il motivo per cui l’attaccante nigeriano è ancora di proprietĂ del club campano è perchĂ© deve ancora firmare il suo contratto nel quale andrĂ a percepire uno stipendio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

L'ex agente di Cavani, Claudio Anellucci, ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato della possibile clausola anti Italia nel contratto di Osimhen con il Galatasaray: “Non lo potremo mai sapere con certezza. Potremmo pensarlo, ipotizzarlo, ma sono tutte supposi Vai su Facebook

