Oroscopo della settimana le previsioni segno per segno | Ariete ascolta il desiderio Vergine | c’è un’intuizione che vuole emergere

Questa settimana si apre con una svolta luminosa. Il 22 luglio, il Sole lascia il Cancro ed entra in Leone: il tono si alza, il cielo si accende. È il passaggio dall’intimità all’espressione, dal cuore alla voce. E il 24 luglio, con la Luna Nuova in Leone, si apre una stagione interiore nuova. È il momento di riconnettersi al proprio centro: ciò che ti fa brillare, ciò che ti fa sentire viva, ciò che vuoi mostrare al mondo. ma con autenticità . Non tutto si dice. Non tutto si mostra. Ma questa settimana qualcosa si allinea. E anche se Mercurio rallenta le parole, il cuore trova un modo per farsi sentire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana, le previsioni segno per segno: “Ariete, ascolta il desiderio. Vergine: c’è un’intuizione che vuole emergere”

