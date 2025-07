Ordine analizza | Se andasse in porto l’affare Lookman l’Inter raggiungerebbe il Napoli Il Milan invece…

Il giornalista Franco Ordine ha commentato così le mosse di calciomercato delle big di Serie A, soffermandosi sull’operazione Lookman per l’Inter. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il noto giornalista Franco Ordine ha fatto un’analisi sulle operazioni di calciomercato chiuse finora dalle big di Serie A, tra cui Inter, Napoli e Milan. Il giornalista si è poi soffermato sulla trattativa tra i dirigenti del mercato Inter e l’Atalanta per Ademola Lookman. I nerazzurri hanno presentato una prima offerta da 40 milioni di euro (come confermato dallo stesso presidente Beppe Marotta) per il nigeriano, con la Dea che resta ferma sulla propria posizione e continua a chiederne invece 50. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ordine analizza: «Se andasse in porto l’affare Lookman, l’Inter raggiungerebbe il Napoli. Il Milan invece…»

In questa notizia si parla di: ordine - lookman - inter - analizza

Sorpreso dalle qualità della rosa, Ordine rivela cosa gli ha detto Allegri e perché il Milan non è in ritardo sul mercato; Pedullà : «L'Inter aumenterà l'offerta per Lookman, poi...»; Lecce-Napoli: si guarda al presente, ma anche al futuro.

Ordine: "Se l'Inter prende Lookman forse supererà il Napoli" - Il giornalista da sempre vicino alle vicende del Milan, Franco Ordine, attraverso il suo intervento odierno ha fatto il punto sulle operazioni di mercato delle ultime ore. Lo riporta msn.com

L'Inter sogna i magnifici 5! Ma tra Lookman e l'Atalanta qualcuno mente - Prima offerta rifiutata dai Percassi, la strategia di Marotta e cosa può succedere adesso. Riporta tuttosport.com