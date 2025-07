One piece annuncia il ritorno di un villain che i fan credevano sparito per sempre

Nel vasto universo di One Piece, alcuni personaggi villain hanno lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario dei fan, tra cui spicca Shiki, il celebre antagonista di One Piece Film: Strong World. La sua straordinaria potenza e il carisma innato lo rendono uno dei personaggi più affascinanti, anche grazie alla presenza di Shiki nel canone ufficiale, seppur marginalmente. Recenti sviluppi narrativi suggeriscono che il suo ritorno potrebbe essere imminente, aprendo nuove prospettive per la saga principale. come gli ultimi capitoli di one piece preparano l’ingresso di shiki nel canon. perché i capitoli 1154 e 1155 sono fondamentali per shiki. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - One piece annuncia il ritorno di un villain che i fan credevano sparito per sempre

