Ofelia trova casa e una nuova vita ora il canile chiede aiuto per altri 120 cani

CAVRIGLIA – Una storia di dolore, speranza e rinascita: O felia, la cucciola ridotta in condizioni critiche dal suo ex proprietario, è finalmente salva e ha trovato una nuova casa, accolta da una famiglia che potrĂ offrirle tutto l’amore che merita. Dal 3 luglio era ricoverata presso una clinica veterinaria aretina, dove ha ricevuto cure tempestive e professionali grazie alla sinergia tra l’ Enpa – sezione Valdarno, che gestisce il canile intercomunale, e il Comune di Figline e Incisa Valdarno. Ora Ofelia ha raggiunto la sua nuova casa, dove vivrĂ con “mamma Helga, il fratellino Chuck e colei che l’ha vista e fatta nascere, Serena Torricelli”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Ofelia è salva: la bassottina massacrata a calci è fuori pericolo e ha trovato casa - Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 21 luglio 2025 – La bassottina Ofelia è salva e ha trovato casa.

Ofelia torna in famiglia. Il sindaco: "Commossi e grati", ma ci sono altri 120 cani che cercano una casa - Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 21 luglio 2025 – “La storia di Ofelia ha commosso tutta Italia, ma oggi possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo”.

Figline Valdarno, cagnolina picchiata dal padrone: Ofelia è fuori pericolo, avrà una nuova casa - Ofelia è fuori pericolo e ha trovato una nuova casa. La bassottina di 12 anni presa a calci e ridotta in fin di vita dall’ex proprietario, sarà accudita dai suoi primi padroni che l’hanno fatta nascere e se ne sono presi cura per i primi mesi, fino all’adozione L'articolo Figline Valdarno, cagnolina picchiata dal padrone: Ofelia è fuori pericolo, avrà una nuova casa proviene da Firenze Post.

