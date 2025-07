Obama arrestato nello Studio Ovale mentre Trump assiste alla scena ridendo il VIDEO AI pubblicato dal tycoon sulle note di YMCA

Il video inizia con alcuni esponenti democratici, tra cui Nancy Pelosi e Joe Biden, che dicono: "Nessuno è al di sopra della legge"; poi l'arresto di Barack Obama nello Studio Ovale Barack Obama arrestato nello Studio Ovale mentre è seduto accanto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Obama arrestato nello Studio Ovale mentre Trump assiste alla scena ridendo, il VIDEO AI pubblicato dal tycoon sulle note di YMCA

