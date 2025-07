Nuovo call of duty su game pass è un grande imbarazzo

Negli ultimi anni, l’interesse per la serie Call of Duty si è intensificato grazie all’inclusione di numerosi titoli nel servizio di abbonamento Xbox Game Pass. Recentemente, questa strategia ha portato all’aggiunta di Call of Duty: WWII, suscitando aspettative tra gli appassionati. Nonostante il successo su console, sono emersi gravi problemi con la versione PC del gioco, che hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla stabilitĂ del servizio. call of duty su pc game pass: una situazione critica. valutazione negativa della versione pc di ww2. Inizialmente, si pensava che le vulnerabilitĂ di sicurezza presenti in Call of Duty: WWII fossero state risolte nelle versioni portate su PC tramite Game Pass. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo call of duty su game pass è un grande imbarazzo

In questa notizia si parla di: call - duty - game - pass

ATTENZIONE! Migliaia di giocatori PC hanno subito attacchi informatici devastanti dopo aver avviato Call of Duty: WWII tramite Microsoft Store e Game Pass, con hacker che hanno ottenuto il controllo completo dei computer attraverso una vulnerabilità di remo

