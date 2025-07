Nuovi attori per gli Avengers | il cambiamento come per James Bond

ricostituzione degli originali Avengers nel Marvel Cinematic Universe. Il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, ha annunciato che alcuni membri storici del team degli Avengers saranno soggetti a un processo di ricostruzione attraverso il recasting. Questa decisione segna un importante punto di svolta nella gestione dei personaggi iconici come Tony Stark e Steve Rogers, interpretati rispettivamente da Robert Downey Jr. e Chris Evans. Con l’avvicinarsi della conclusione della Saga del Multiverso, prevista con i film Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, si apre una fase di transizione per il franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

