Nuoto l’Italia sfiora il podio nella finale 4×100 mista stile libero alle Universiadi

Si è appena conclusa la quinta giornata delle Universiadi Estive 2025, quest’anno disputate a Berlino. Oggi sono stati messi in palio altri sei titoli nella vasca tedesca, con l’Italia nuovamente protagonista. Il nostro paese vanta già sei medaglie in queste prime giornate; nella giornata di ieri Ivan Giovannoni e David Marchello hanno arricchito il nostro medagliere con l’argento ed il bronzo nel 1500 metri. Oggi la rassegna universitaria si è aperta con la finale 100 farfalla donne, vinta dall’americana Leah Elizabeth Shackley. Solo sesta l’azzurra Paola Borrelli con il crono di 59.13. L’America ha poi conquistato l’oro anche nella finale donne 1500 stile libero, vinta da Kate Morgan Hurst. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, l’Italia sfiora il podio nella finale 4×100 mista stile libero alle Universiadi

In questa notizia si parla di: italia - finale - universiadi - nuoto

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Attesa per la finale di Coppa Italia all'Olimpico in programma alle 21 di mercoledì 13 maggio. Per gestire l'afflusso dei tifosi di Milan e Bologna, la Questura di Roma e il Comune rendono noto il piano di sicurezza con divieti e strade chiuse.

A Madrid Musetti e Arnaldi per far sognare l’Italia. Sabalenka e Swiatek a caccia della finale - Primo maggio con tanti appuntamenti di spicco per quanto riguarda il Mutua Madrid Open, nelle sue due distinte versioni ATP e WTA.

Finale Coppa Italia, le pagelle. Skorupski decisivo. Dominio Miranda. Freuler, che fosforo - Roma, 14 maggio 2025 – Il Bologna dopo 51 anni torna ad alzare la Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma basta il gol di Ndoye all'8' del secondo tempo per decidere la finale contro il Milan.

Universiadi in Germania: il messinese Davide Marchello in finale nel nuoto Vai su X

Un grande ritorno. La Federazione Italiana Nuoto ha affidato a Enzo Massa l'incarico di vice allenatore della selezione maschile che parteciperà alla 32esima edizione delle Universiadi estive, in programma a Duisburg dal 17 al 26 luglio. Enzo Masssa affianc Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, risultati 21 luglio in DIRETTA: 2 medaglie dalla scherma, pallavoliste in finale! Italia a caccia delle medaglie nel nuoto; Universiade. Giorno 3. Batterie concluse. I risultati degli azzurri.; Universiadi Estive 2025 in Germania: programma, orari delle gare, i convocati dell'Italia e dove vedere in diretta streaming.

Universiadi. Italia-Georgia 16-9. Mercoledì la Nuova Zelanda nei quarti - L'Italia allenata da Mario Fiorillo vince trascinata anche dalle quaterne di Patchal ... Segnala federnuoto.it

Universiadi. Belotti si ferma nelle eliminatorie dal metro - und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) di Berlino, sede delle gare che si completeranno merco ... Si legge su federnuoto.it