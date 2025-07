Nuoto artistico lo squalo Pelati è bronzo | l’Italia trova l’erede di Minisini

Prima medaglia per il 18enne ferrarese all'esordio tra i senior che rimonta dal sesto posto con una coreografia sulla colonna sonora del film di Spielberg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuoto artistico, "lo squalo" Pelati è bronzo: l’Italia trova l’erede di Minisini

Nuoto artistico, la Cina domina il solo libero in Coppa del Mondo a Markham - Va in archivio anche la seconda giornata della tappa di Markham, in Canada, terzo appuntamento della Coppa del Mondo 2025 di nuoto artistico.

VIDEO | Le Naiadi tornano protagoniste: 1.500 atleti tra campionato e nuoto artistico con il campione Misinini - Due eventi di portata nazionale e 1.500 atleti a Le Naiadi per il campionato nazionale di nuoto Libertas (vasca da 25 m e 50 metri) “L’altra piscina in acqua a tutte le età ” in programma dal 20 al 22 giugno prossimi, e per l’Aquatic Games Show, la gara di nuoto artistico che si svolgerà sabato 5.

Arezzo festeggia un nuovo titolo toscano nel nuoto artistico: trionfo per Gaia Silvestri - La Chimera Nuoto festeggia un titolo toscano nel nuoto artistico. Il merito è di Gaia Silvestri (classe 2014) che ha trionfato al campionato regionale Uisp di Firenze nella gara individuale della categoria Esordienti, meritando i voti più alti della giuria per l’accuratezza, la stabilità e.

Filippo Pelati è bronzo al debutto nel solo libero maschile, oro ad Aleksandr Maltsev, argento per Muye Guo - Filippo Pelati conquista la prima medaglia della carriera al debutto in una rassegna iridata grazie al terzo posto nel solo libero m ... Riporta eurosport.it

Mondiali Singapore, gioia nel nuoto artistico: bronzo di Filippo Pelati nel libero Solo maschile - Prima medaglia mondiale per il giovane azzurro di Ferrara, classe 2007, che si è esibito nel tema della sua routine «The Devil» ... Secondo corriere.it