Nuoto artistico | Filippo Pelati vince il bronzo nel solo libero maschile ai Mondiali di Singapore 2025

Arriva dal nuoto artistico la settima medaglia per l’Italia ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Singapore. Il 18enne, Filippo Pelati, al debutto in una rassegna iridata, ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialitĂ del solo libero maschile, con il punteggio di 213.9850, alle spalle dell’atleta neutrale Alexandr Maltsev(oro con 229.5613), e del cinese Muye Guo(220.1926). NUOTO ARTISTICO: LA PRIMA GIOIA DI FILIPPO PELATI Grande risultato per il 18enne di Ferrara, all’esordio in una competizione di questo livello. Dopo aver chiuso al sesto posto la prova del solo tecnico, l’azzurro non si è scoraggiato superando la tensione nel solo libero. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Nuoto artistico: Filippo Pelati vince il bronzo nel solo libero maschile ai Mondiali di Singapore 2025

In questa notizia si parla di: nuoto - artistico - filippo - pelati

Nuoto artistico, la Cina domina il solo libero in Coppa del Mondo a Markham - Va in archivio anche la seconda giornata della tappa di Markham, in Canada, terzo appuntamento della Coppa del Mondo 2025 di nuoto artistico.

VIDEO | Le Naiadi tornano protagoniste: 1.500 atleti tra campionato e nuoto artistico con il campione Misinini - Due eventi di portata nazionale e 1.500 atleti a Le Naiadi per il campionato nazionale di nuoto Libertas (vasca da 25 m e 50 metri) “L’altra piscina in acqua a tutte le età ” in programma dal 20 al 22 giugno prossimi, e per l’Aquatic Games Show, la gara di nuoto artistico che si svolgerà sabato 5.

Arezzo festeggia un nuovo titolo toscano nel nuoto artistico: trionfo per Gaia Silvestri - La Chimera Nuoto festeggia un titolo toscano nel nuoto artistico. Il merito è di Gaia Silvestri (classe 2014) che ha trionfato al campionato regionale Uisp di Firenze nella gara individuale della categoria Esordienti, meritando i voti più alti della giuria per l’accuratezza, la stabilità e.

Filippo Pelati vince un’altra medaglia ai mondiali #AQUASingapore2025 - è un altro bronzo, in coppia con Lucrezia Ruggero e arriva nel doppio tecnico misto. Tra nuoto artistico e nuoto di fondo l’Italia è già a quota 8 medaglie. #Pelati #Ruggero #artisticswim Vai su X

Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero hanno vinto la medaglia di bronzo con 228.0275 nel doppio tecnico del nuoto artistico ai Mondiali di Singapore. Gli azzurri sono rimasti dietro agli spagnoli Luna Mireia Hernandez e Dennis Gonzalez Bon, secondi con Vai su Facebook

Diretta Mondiali di nuoto e pallanuoto Singapore 2025, il programma oggi 23 luglio 2025, bronzo Pelati-Ruggiero! Setterosa vincente ma 7°; Mondiali nuoto artistico, per Filippo Pelati debutto di bronzo; Mondiali di Singapore, nuoto artistico: Filippo Pelati è bronzo nel solo libero.

Mondiali nuoto artistico 2025, Pelati e Ruggiero bronzo nel tecnico - 0275 nel doppio tecnico di nuoto artistico con il quale avevano già conquistato la stessa medaglia agli europei a ... Lo riporta msn.com

Nuoto artistico, bronzo per Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero - 0275 nel doppio tecnico con il quale avevano già conquistato la stessa medaglia agli europei a Funchal il 2 ... Si legge su rainews.it