Non si ferma all’alt, poi tira fuori l'ascia. La furia del nigeriano a Caserta.

Prima non si ferma all’alt dei carabinieri e poi fugge per una decina di chilometri. Infine, come se tutto questo non bastasse, prova a minacciare i militari con un’ascia costringendoli a usare un taser. Ieri a Castel Volturno, lungo via Domitiana all'altezza della rotonda di Ponte a Mare, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato in stato di libertĂ un ventitreenne nigeriano. Ecco cosa è successo: perchĂ© non si è fermato e, soprattutto, perchĂ© ha deciso di minacciare le forze dell’ordine con un’ascia. Momenti di paura a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La fuga è iniziata sulla via Domitiana, all'altezza della rotonda di Ponte a Mare, nel territorio di Castel Volturno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

