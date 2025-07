Nikki Bella | Chelsea Green mi urta i nervi!

Durante l’ultima puntata di Raw, Nikki Bella ha sconfitto Chelsea Green in un match uno contro uno, a seguito di un acceso scambio fisico avvenuto in quel di WWE Evolution, più precisamente durante la Battle Royal. Non è affatto un segreto che Chelsea abbia cercato di attirare l’attenzione della gemella sui social media. Nonostante le mancate risposte della “Fearless”, quest’ultima ha dichiarato nello show post Raw che questi commenti stavano cominciando a darle noia. Le parole di Nikki. “ Lei stava davvero cominciando ad urtarmi i nervi, continuando a citarmi su Twitter ed Instagram. È come quando continui a riempire di messaggi una persona senza ottenere risposta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Nikki Bella: “Chelsea Green mi urta i nervi!”

WWE: L’annuncio che nessuno si aspettava, Nikki Bella torna a RAW - Il Money in the Bank 2025 è stato un evento ricco di caos, scontri brutali con le scale e tradimenti scioccanti, ma a rubare davvero la scena è stato un annuncio a sorpresa.

WWE: I possibili piani per il feud tra Nikki Bella e Liv Morgan..e se tornasse anche Brie? - Ieri notte in quel di Monday Night Raw abbiamo assistito al ritorno di Nikki Bella. L’ex Divas Champion è stata accolta alla grande dal pubblico di casa e proprio ieri sera sembrano essere state gettate le basi per un feud tra lei e Liv Morgan.

Nikki Bella è tornata e fa sul serio: “Non sarà una toccata e fuga” - Nikki Bella ha fatto il suo ritorno nei programmi WWE durante l’edizione del 9 giugno di Monday Night Raw.

